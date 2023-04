Gerwyn Price maakt topvorm duidelijk met zeges op Dirk van Duijvenbode en Michael van Gerwen

International Darts OpenEr staat momenteel geen maat op Gerwyn Price. De huidige nummer vier van de wereld verkeert al wekenlang in bloedvorm. Dat ondervond Michael van Gerwen zondagavond ook in de finale van het International Darts Open in het Duitse Riesa. De Welshman klopte de Brabander met 8-4.

Van Gerwen kwam in de finale snel met 6-1 achter. Hij kwam nog terug tot 6-3 na een reeks gemiste darts van Price. Bij 7-4 maakte Price het af door 56 uit te gooien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vorig jaar was Price ook de beste op het toernooi in Duitsland, dat deel uitmaakt van de Europese Tour. ,,Ik weet dat ik goed speel en goede darters onder druk zet mijn spel op dit moment. Ik gooi hoge gemiddeldes en gooi makkelijk uit, dus dat is een goed recept voor succes", zei Price na de finale, nadat hij vier van de laatste edities van de International Darts Open in Duitsland. ,,Ik voel me inmiddels bijna half Duits", grapte hij, waarna Van Gerwen zich afvroeg of hij alle toeschouwers op gratis bier had getrakteerd omdat het publiek op de hand van de Welshman was.

,,Het is een beetje mijn verhaal van mijn laatste wedstrijden tegen Gerwyn. Je weet dat hij goed genoeg is om die fouten af te straffen", sprak Van Gerwen. ,,De fans zijn altijd fenomenaal. Ik wil goed presteren voor mezelf, maar ook voor hen. Maar als je fouten maakt tegen een speler van zijn kaliber weet je dat het moeilijk wordt om te winnen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van Gerwen plaatste zich nog overtuigend voor de finale. Na een ‘whitewash’ tegen Peter Wright werd ook de Duitse ‘muur’ Martin Schindler gesloopt: 7-4. Price voorkwam op zijn beurt dat de eindstrijd een Nederlands onderonsje werd, door (weer) te winnen van Dirk van Duijvenbode: 7-2.

Volledig scherm Michael van Gerwen. © Michael Cooper/PDC

Michael van Gerwen hield zijn eigen eerste leg en wist daarna vroeg een break te plaatsen bij Schindler. Hij liep uit naar 4-0 en was al over de helft, toen The Wall iets terugdeed. In de buurt kwam de Duitser echter geen moment meer, zo zag het publiek in de SACHSENarena. In Riesa, in het oosten van Duitsland, behield Mighty Mike zakelijk zijn voorsprong en via tops maakte hij het af: 7-4. Met een gemiddelde van nét geen 100 punten per beurt en een dubbelpercentage van 41% plaatste de Brabander zich voor de finale.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eerder op de dag was Peter Wright de tegenstander van MVG in de kwartfinales. Vooral op de dubbels was Van Gerwen indrukwekkend tegen de Schot: zes uit zeven. Snakebite kreeg vier kansen om een leg binnen te halen, maar miste ook vier keer. De Nederlander bleef in de race om de titel door dubbel zestien te gooien.

Dirk van Duijvenbode won vandaag al van Danny Noppert (6-5) en was bij de laatste acht te sterk voor de Australiër Damon Heta (6-4). Gerwyn Price was de laatste horde naar de finale. Die Welsh-Nederlandse ontmoeting betekende een herhaling van de eindstrijd van vorige week in Leverkusen. Toen miste Aubergenius pijlen om het European Darts Open te winnen en ging Price ermee lopen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De eerste twee legs werden comfortabel gewonnen door degene die hem ook begonnen was. Daarna stapte Price met een 180-score in aan het begin van de leg van de Nederlander. Het luidde de break in en een sterke periode van The Iceman. Die stond ruim 114 gemiddeld te gooien en maakte er 4-1 van. De nummer 4 van de wereldranglijst maakte er niet veel later 6-2 van, waarna een Nederlandse comeback er niet meer in zat: 7-2.

De finale gaat later vanavond dus tussen Van Gerwen en Price. De Welshman weet tegen Mighty Mike recent vaak zijn beste spel te produceren en won de voorbije drie ontmoetingen.

Achtste finales

Michael van Gerwen - José de Sousa 6-1

Peter Wright - Alan Soutar 6-4

Dave Chisnall - Jonny Clayton 2-6

Nathan Aspinall - Martin Schindler 3-6

Damon Heta - Niko Springer 6-3

Dirk van Duijvenbode - Danny Noppert 6-5

Rob Cross - Josh Rock 6-3

Mike De Decker - Gerwyn Price 5-6

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Peter Wright 6-0

Jonny Clayton - Martin Schindler 3-6

Damon Heta - Dirk van Duijvenbode 4-6

Rob Cross - Gerwyn Price 4-6

Halve finales

Michael van Gerwen - Martin Schindler 7-4

Dirk van Duijvenbode - Gerwyn Price 7-2

Finale

Michael van Gerwen - Gerwyn Price

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Video's over darts