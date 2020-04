Gerrie Mühren bezorgt Real Madrid de ultieme vernedering

Als je wieg in Volendam staat, en je hebt talent, kan je twee kanten op: voetbal of muziek. De broers Gerrie en Arnold Mühren gingen voetballen, net als hun kleine neefje Robert, de topscorer van de nooit afgemaakte Keuken Kampioen Divisie. Maar muzikale Mührens zijn er dus ook. Jan, het broertje van Gerrie en Arnold, werd zanger en gitarist. Oudere neef Arnold - er zijn twee Arnold Mührens - verwierf bekendheid als bassist van The Cats.

Het is verleidelijk om de voetbalbroers Gerrie en Arnold Mühren met elkaar te vergelijken. Op basis van zilverwerk ontlopen de twee Volendamse Ajax-iconen elkaar nauwelijks. De vitrine van Gerrie oogt wat voller, die van Arnold wat gevarieerder. Een groot verschil is natuurlijk dat de naam van Arnold met hoofdletters in de sportgeschiedenisboeken staat gebeiteld; hij gaf de voorzet op de beroemdste Nederlandse goal ooit. Gerrie niet. Gerrie hield een balletje hoog in Bernabéu.

Hol van de leeuw

Het waren geen negen vernederende tikken zoals Richard Witschge dat later in de Arena tegen Feyenoord zou doen. Gerrie Mühren hield het bij vijf. Vijf keer hooghouden, dat was vernederend genoeg. Hij deed zijn circusact immers in het hol van de leeuw, iets wat Witschge niet kan zeggen. Bovendien legde Gerrie de bal bij het vijfde contact even dood op de voet, alsof hij op een verlaten schoolpleintje stond.



Ajax won die avond in Bernabéu met 1-0 van Real Madrid. Doelpuntenmaker: Gerrie Mühren. In 2013 overleed hij op 67-jarige leeftijd aan een beenmergziekte. De beelden van 25 april 1973 werden met alle liefde herhaald.

Volledig scherm Gerrie Mühren (derde van links) maakt de winnende goal tegen Real Madrid. Uiterst links zijn broertje Arnold, ernaast Johan Cruijff. © ANP