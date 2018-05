'Gerrard tekent driejarig contract bij Rangers'

Rangers staat momenteel op een derde plaats in de Schotse Premier League na de 5-0 nederlaag van afgelopen zondag bij de grote rivaal Celtic, dat daarmee voor de zevende keer op rij kampioen van Schotland werd. Rangers is met 54 landstitels (nog vijf meer dan Celtic) nog altijd recordkampioen in Schotland, maar werd sinds 2011 geen kampioen meer op het hoogste niveau. Een jaar later ging de club failliet, maar de club maakte direct een doorstart op het vierde niveau van Schotland. Na drie promoties op rij was de club snel terug in de Schotse Premier League, maar daarin lukt het Rangers voorlopig nog niet om het Celtic echt lastig te maken in de titelstrijd.