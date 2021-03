Gerrard maakt Rangers ongeslagen kampioen: ‘Deze club is teruggekeerd uit de hel’

20 punten meer dan CelticRangers heeft zich dankzij een uitglijder van achtervolger Celtic tot kampioen van Schotland gekroond. De ploeg van Steven Gerrard pakte daarmee voor het eerst sinds het faillissement in 2012 de Schotse titel en is de eerste kampioen van dit seizoen in Europa. Rangers werd voor de 55ste keer in de clubgeschiedenis kampioen.

De laatste titel dateerde van 2011. Kort na het binnenhalen van dat kampioenschap werd de club, die toen nog Glasgow Rangers heette, wegens financiële problemen teruggezet naar het vierde niveau in Schotland. In 2016 promoveerde Rangers terug naar de hoogste Schotse afdeling, waardoor het weer als vanouds met rivaal Celtic om de titel kon strijden. Celtic veroverde nadat Rangers werd teruggezet liefst negen titels op rij.



Een tiende titel op rij bleef uit, want Celtic kwam op bezoek bij Dundee United niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Het verschil tussen de twee rivalen uit Glasgow bedraagt daarmee nu twintig punten, een gat dat niet meer te overbruggen is. Rangers won gistermiddag al met 3-0 van St. Mirren, waarna er al een groot feest uitbrak rond Ibrox. Vanuit de kleedkamer vierden Gerrard en zijn spelers het feest op afstand mee.

Eerste landstitel voor Steven Gerrard

Gerrard speelde van 1998 tot 2015 voor Liverpool, maar werd nooit kampioen met de club van zijn hart. Als coach van Rangers heeft hij nu in zijn derde seizoen zijn eerste prijs binnen. ,,Deze club is teruggekeerd uit de hel”, omschreef Gerrard gisteren na de zege op St. Mirren de recente geschiedenis van Rangers. ,,Ik maak er maar een paar jaar deel van uit, maar ik kan me voorstellen wat de fans hebben moeten doorstaan.”



Met het behalen van de 55ste landstitel neemt Rangers weer afstand van Celtic, dat de laatste jaren steeds dichterbij het recordaantal kwam. Celtic breidde de eregalerij uit tot 51 kampioensbokalen.

Rangers draait een vrijwel foutloos seizoen, met 28 zeges en vier gelijke spelen. Het doelsaldo van 77 goals voor en 9 goals tegen is al net zo indrukwekkend. De topscorer van de ploeg is een opvallende naam, want dat is de Engelse rechtsback en aanvoerder James Tavernier. De Colombiaanse spits Alfredo Morelos en zijn Engelse aanvalspartner Kemar Roofe volgen met tien treffers.

Rangers doet het ook goed in de Europa League, waarin het in de voorronde nog Willem II uitschakelde. De ploeg van Gerrard neemt het de komende twee donderdagen op tegen Slavia Praag in de achtste finales van het toernooi. Daarna wacht op zondag 21 maart de uitwedstrijd bij Celtic, dat op Parkhead een erehaag zal moeten vormen voor de nieuwe kampioen.

Volledig scherm Steven Gerrard vierde gisteren al feest met de fans vanuit de kleedkamer op Ibrox. © AP

Volledig scherm Rangers-fans vieren de titel. © Action Images via Reuters