Gerald Vanenburg doet John de Wolf en Harry Vermeegen versteld staan

De laatste vier clubs waarvoor Gerald Vanenburg in zijn loopbaan speelde, doen niet vermoeden dat je een voormalig supertalent bij de kladden hebt. Júbilo Iwata, FC Utrecht, AS Cannes, 1860 München. Prima rijtje als je een speler van het niveau Edwin Vurens, Mike te Wierik of Frank van Straalen bent. Niet als de hele wereld ooit aan je begenadigde voeten lag. Wat bij Vanenburg dus het geval was, van de lichting Van Basten-Gullit-Rijkaard werd ‘Geraldinho’ als talenvolste beschouwd.

Niet dat zijn loopbaan tegenviel hoor, Vanenburg speelde zowel voor Ajax als PSV bijna tweehonderd wedstrijden en was basisspeler van het gouden Oranje in 1988. Zijn prijzenkast is prachtig gevuld. Maar toch kreeg je het gevoel dat het elk jaar een klein beetje minder werd, dat hij rond zijn 27ste al was opgebrand. Daar zijn meerdere reden voor aan te dragen. Het zal een beetje met Vanenburg zelf te maken hebben gehad, hoewel de Utrechter ook niet bepaald geluk had met de trainers die hij trof. Onbeschofte vlegels waren het bij vlagen. Mannen die zijn karakter kraakten.