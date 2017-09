Geraakte doelman Ederson toch op tijd fit voor Feyenoord

Ederson moest zaterdag tijdens de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Liverpool per brancard van het veld, nadat hij hard op zijn gezicht was geraakt door Sadio Mané. De Senegalese spits, die met een hoog geheven been kwam inzetten, werd met rood bestraft. Medisch onderzoek wees uit dat Ederson er zonder breuken of andere schade vanaf is gekomen.



,,Ik ben in orde, alleen de schrik was groot'', meldde de 24-jarige doelman op Twitter. Manchester City betaalde deze zomer zo'n 40 miljoen euro om de Braziliaan over te nemen van Benfica. Manager Pep Guardiola geeft Ederson de voorkeur boven Claudio Bravo. De Chileen verving hem tegen Liverpool.