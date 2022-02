Geprikkeld PSV schrijft sowieso historie in Europees duel: ‘Als er iets gebeurt, moeten we creatief zijn’

PSV is geprikkeld om in de derde divisie van de UEFA iets neer te zetten, omdat het toernooi een uitgelezen kans biedt om nog iets van het Europese seizoen te maken én er iets nieuws gerealiseerd kan worden. ,,Nieuwe regels van de UEFA hebben ons deze mogelijkheden geboden”, beseft Roger Schmidt. ,,We moeten dit met beide handen aangrijpen.” In eerste instantie gebeurt dat zonder Olivier Boscagli, Carlos Vinícius en Ibrahim Sangaré (geschorst). Daarnaast zijn Maxi Romero, Ryan Thomas, Jenson Seelt en André Ramalho geblesseerd. PSV heeft maar twee centrale verdedigers in de selectie (Obispo en Teze). ,,Als er iets gebeurt, moeten we creatief zijn”, vindt Schmidt.

Europese finale

Eerder dit voetbaljaar waren er voor PSV decepties in internationaal verband, toen Benfica de brigade van de Duitse coach de weg versperde naar de Champions League-groepsfase en een nederlaag tegen Real Sociedad in december de deur naar Europa League-overwintering sloot. Schmidt vindt dat overwintering in Europa sowieso iets is wat PSV best mag koesteren.



,,Als je kijkt naar de historie van de afgelopen jaren, is het niet altijd normaal dat de club na de winterstop nog in een internationale competitie zit. Vorig jaar is ons dat gelukt, daarvoor niet altijd. We hebben dit seizoen al veel gespeeld, de nodige blessures gehad en als je kijkt naar de huidige situatie dan heeft mijn ploeg een goede prestatie neergezet. Het is aan ons om nu het beste neer te zetten en overal ver in te komen. Tegen Maccabi om te beginnen. Morgen willen we een goed resultaat neerzetten, omdat Maccabi ook in hun eigen stadion met hun eigen supporters een sterke tegenstander kan zijn.”