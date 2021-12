Georginio Wijnaldum redt Paris Saint-Germain

Wijnaldum ontbrak de laatste twee duels vanwege een knieblessure. Nu hij weer terug was, had trainer Mauricio Pochettino opnieuw geen basisplaats voor hem. De oud-Feyenoorder kwam in de 70e minuut in het veld, net als Mbappé. Wijnaldum redde weliswaar een punt, maar het was wel de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain niet wist te winnen. Drie dagen geleden hield OGC Nice ook al stand tegen de topclub (0-0).