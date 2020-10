Georgië nog één wedstrijd verwijderd van het EK

Met voormalig Vitesse-spelers Guram Kashia en Valeri Qazaishvili in de gelederen trok Georgië in eigen land ten strijde tegen Belarus. Beide landen plaatsten zich nog nooit voor een Europees kampioenschap voetbal en beide landen waren dan ook dicht bij het schrijven van historie. Voor Belarus spatte de EK-droom uiteen donderdagavond. Op bezoek in de Georgische hoofdstad Tbilisi werd met 1-0 verloren door een goal van Tornike Okriashvili. Hij scoorde na zeven minuten al vanaf de penaltystip door een makkelijk gegeven penalty. Het was Nikolai Zolotov die een lichte duw in de rug van diezelfde Okriashvili gaf. Het bleek achteraf de beslissende goal, waardoor Georgië zich op mag maken voor de finale van de play-offs voor het EK 2021. In die finale wacht een duel met Noord-Macedonië of Kosovo. Die landen spelen donderdagavond om 20.45 uur nog tegen elkaar.

Oranje

Het is overigens mogelijk dat de winnaar van de play-offs van Divisie D (dat wordt dus Georgië, Noord-Macedonië of Kosovo) tegen Oranje, Oekraïne en Oostenrijk speelt op het EK. Dat is het geval als Roemenië niet de winnaar wordt van de play-offs van Divisie A. Roemenië strijdt in de play-offs van die divisie om één EK-ticket met Bulgarije, Hongarije en IJsland. Roemenië is namelijk net als Oranje gastheer van Groep C op het EK en komt dus sowieso in die groep terecht als het land zich daadwerkelijk plaatst. Indien Roemenië zich niet plaatst, wordt de winnaar van de play-offs van Divisie D bij het Nederlands elftal in Groep C geplaatst.