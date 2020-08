Genoeg is genoeg: waarom Lionel Messi weg wil bij Barcelona

Schuurs bereikt met dubbelpart­ner kwartfina­le in New York

9:16 Demi Schuurs en haar Tsjechische dubbelpartner Kveta Peschke hebben de kwartfinales bereikt van het tennistoernooi van Cincinnati, dat vanwege de coronacrisis in New York wordt gespeeld. Het als derde geplaatste duo was in twee sets te sterk voor Ekaterina Alexandrova/Vera Zvonareva uit Rusland: 6-2 7-6 (5).