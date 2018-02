Genk eerste bekerfinalist in België

Vreven blij met Agyepong: 'Zie niet snel een speler die aangeeft niet klaar te zijn voor een wedstrijd'

6 februari Dat Thomas Agyepong zondag ontbrak bij de wedstrijdselectie voor Ajax - NAC in de Arena, was geen beslissing van trainer Stijn Vreven. Dat de vleugelaanvaller woensdag tegen Heracles eveneens afwezig is, ligt wederom niet aan de technische staf. ,,Ik wilde hem selecteren voor Ajax, maar hij wilde niet.”