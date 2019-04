Genk boekt belangrijke zege in jacht op Belgische titel

Ongelukki­ge Bizot: ‘Één uit duizend dat je hem zó tegen krijgt’

6 april AZ verspeelde in extremis de drie punten in het uitduel met De Graafschap. Het werd in blessuretijd nog 1-1, omdat AZ-doelman Marco Bizot de bal via de paal nog op zijn hand kreeg na een poging van Daryl van Mieghem. De doelman van AZ baalt vanzelfsprekend als een stekker.