Genieten geblazen, maar zit er toekomst in een Final 8?

Prestige drijft renners naar EK, logistiek is het een crime

11:00 Wielerkoersen in tijden van corona, het is geen sinecure. Zie alle voorzorgsmaatregelen bij het afgelopen NK rond de VAM-berg in Drenthe waar amper publiek toegestaan was. En of de aankomende Tour de France die zaterdag van start gaat op 20 september Parijs zal halen? Niemand die het met zekerheid kan zeggen.