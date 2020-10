Geniet op onbekend asfalt van ‘Portugese achtbaan’

Door Arjan Schouten



Esteban Ocon was er al eens geweest. Een jaar of 15 was hij, toen hij in 2011 voor het eerst en voor het laatst Portimão bezocht om te racen. ,,Maar dat was nog op het kartbaantje aan de overkant, toen ik alleen nog maar kon dromen van de Formule 1'’, vertelde de Fransman van Renault donderdag op Autódromo Internacional do Algarve. ,,Ik stond toen wel op pole position, dus je begrijpt dat ik nu ook hoge verwachtingen heb.’'