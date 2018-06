Genadeloze Sjarapova maakt korte metten met Pliskova

Kontaveit stopt indrukwek­ken­de zegereeks Kvitova

14:12 Aan een serie van dertien overwinningen op rij is een einde gekomen voor tennisster Petra Kvitova. De als achtste geplaatste Tsjechische liet zich in de derde ronde van de Franse Open op Roland Garros verrassen door Anett Kontaveit. De speelster uit Estland won de partij in twee sets, die allebei in een tiebreak werden beslist: 7-6 (6) 7-6 (4).