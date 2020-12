Gemuteerd virus brengt voortgang Premier League in gevaar

Door Geert Langendorff



De Premier League wacht na de meeste positieve tests sinds mei onzekere tijden. Na een uitbraak onder spelers van Manchester City hebben clubs onderling gesproken over het tijdelijk stilleggen van de competitie, als het aantal besmettingen blijft toenemen. Zolang de situatie niet verergert, wordt geen actie ondernemen, al bestaat onder medici het vermoeden dat het gemuteerde virus zich op het veld kan verspreiden.

Manchester City speelde vorige week dinsdag in het Emirates Stadium tegen Arsenal (2-0) in de kwartfinale van de strijd om de Carabao Cup. De selectie verbleef één nacht in een hotel in Londen, waar de uiterste besmettelijke variant van Covid-19 aan een opmars bezig is. Kyle Walker, Gabriel Jesus en twee stafleden testten kort daarna positief. Toen eergisteren nog drie spelers volgden, vroeg de club het duel met Everton uit te stellen.

Trainer Chris Wilder van Sheffield United liet gisteren weten dat zijn team ook ‘meerdere gevallen’ kende. Fulham kampt eveneens met een uitbraak. Het duel met Tottenham Hotspur is daardoor vanmiddag afgelast. Coach Ralph Hasenhütll van Southampton moest gisteravond het duel met West Ham United (0-0) vanuit zijn huis kijken, nadat iemand in zijn gezin was blootgesteld aan het virus.

De Premier League heeft de maatregelen direct verscherpt. Vanaf 1 januari moeten spelers twee keer in de week worden getest. Clubs in gebieden in Tier 4, jargon voor een bijna volledige lockdown, moeten selecties elke 72 uur controleren. Manchester City gaat zijn spelers zelfs vijf keer testen in de komende dagen om de ware grootte van de uitbraak in kaart te brengen.

In lagere profdivisies ligt het aantal besmettingen waarschijnlijk veel hoger. Vanwege de aanzienlijke kosten worden spelers in de Football League alleen getest als ze symptomen vertonen. Deze methode leek te werken, totdat het virus ineens om zich heen greep. Liefst negen duels moesten worden uitgesteld. Fysiotherapeut Matt Byard van Ipswich Town legde een directe link met het gemuteerde virus.

,,Deze nieuwe variant verspreidt zich duidelijk veel sneller dan het origineel”, zei hij. ,,De data en de symptomen bevestigen ons dat we daarmee vandoen hebben.” Coach Sam Allardyce van West Bromwich Albion riep de Premier League op de competitie te stoppen. ,,Hoe we ons best ook doen, het virus blijft zijn kop opsteken”, gaf Big Sam aan. ,,Als een tijdelijke pauze helpt, moeten we daarvoor kiezen. Dan duur het seizoen maar wat langer.”

Newcastle United moest begin deze maand een duel uitstellen na een uitbraak. Het ging hierbij om de oorspronkelijke variant, maar de gevolgen liet zich voelen. Aanvoerder Jamaal Lascelles en spits Allan Saint-Maximin hebben last van ‘long-Covid’. Laatgenoemde komt wellicht dit seizoen zelfs niet meer in actie. Het maakt de roep om een ‘circuit breaker’ alleen maar sterker.

Gary Neville wil hier niets van weten, net als het merendeel van de clubs. ,,In de laatste zes maanden heeft het voetbal laten zien veilig te kunnen opereren”, tweette de ex-prof. ,,We moeten het niet stilleggen. Het virus is er over 2-4 weken nog steeds!!” Trainer Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United deelde zijn mening. ,,Als clubs houden we ons aan de regels. Ik zie geen voordeel in een ‘circuit break’ of hoe het ook mag heten.”

Als de uitbraak onder spelers van Manchester City en Fulham erger blijkt dan verwacht, heeft de Premier League mogelijk geen andere keuze dan een spoedvergadering te beleggen. Vooralsnog ontbreekt er draagvlak om de competitie kortstondig stop te zetten. Wel gaan er stemmen op om de derde ronde van de FA Cup, waaraan minder geteste ploegen uit lagere divisies deelnemen, uit te stellen.