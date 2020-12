Gemis van Ziyech doet zich voelen bij Chelsea

Video Brand bij Räikkönen onder­breekt run Verstappen, Bottas de beste in de middag

11 december Valtteri Bottas (1.36,276) is in de tweede vrije training de snelste gebleken in Abu Dhabi. De tijden gingen meteen aanzienlijk omlaag en uiteindelijk moest Max Verstappen (1.37,046) genoegen nemen met de derde tijd. De monteurs van Mercedes, Alfa Romeo en ook Williams mogen vanavond nog even aan de bak.