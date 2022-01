Gelukkig nieuwjaar vanuit de sportwereld: Justin Bijlow en Mark Diemers delen bijzonder nieuws

Tophandbalster Estavana Polman en ex-topvoetballer Rafael van der Vaart wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar.

Justin Bijlow stapt het nieuwe jaar als een gelukkig man binnen. Samen met zijn vriendin verwacht hij in 2022 hun eerste kindje, zo laat de 23-jarige keeper via Instagram weten. De felicitaties stromen onmiddellijk binnen.

Net als Bijlow deelt ook Mark Diemers familiegeluk. Zijn vriendin is opnieuw in blijde verwachting, getuige de gezinsfoto die de speler van Feyenoord deelt. ,,2022 wordt een fantastisch jaar, we kunnen niet wachten op jou.”

Merel van Dongen maakt met haar partner ook van de gelegenheid gebruik om een boodschap met haar volgers te delen. ,,Laat 2022 maar komen.”

Cristiano Ronaldo spreekt van een moeilijk afgelopen jaar. De Portugese voetbalvedette is vooral niet blij met de prestaties bij Manchester United. Hij hoopt in 2022 op de ommekeer en wenst zijn ruim 380 miljoen volgers op Instagram een gelukkig nieuwjaar.

Irene Schouten kende een uitstekend jaar. Ze plaatste zich op vier afstanden voor de Olympische Spelen in Peking, waar ze in februari meerdere gouden medailles wil veroveren. ‘Bring it on’ schrijft de 29-jarige schaatsster uit Andijk.

Leah Williamson won in 2021 geen prijs met haar club Arsenal, maar ze werd onder bondscoach Sarina Wiegman wel captain van de Lionesses. Samen met haar moeder Amanda sluit ze het jaar in stijl af.

Erling Haaland scoorde in 2021 weer aan de lopende band voor zijn club Borussia Dortmund, waar hij na twee volle kalenderjaren op 76 goals in 74 duels staat. De 21-jarige Noor zal in de zomer van 2022 ongetwijfeld een overstap gaan maken naar een grootmacht in Engeland of Spanje, maar sluit het jaar vanavond lekker rustig af in zijn tijgerpak.

Sharon van Rouwendaal sloot het jaar af met een zware training in de Elbeschwimmhalle in Magdeburg. Na de training was het genieten van kleurrijke Berlinerbollen.

Graziano Pellè degradeerde vorig seizoen met Parma en vond daarna geen nieuwe club, maar met de 36-jarige spits uit San Cesario di Lecce hoeven we zeker geen medelijden te hebben. Voor het tiende jaar op rij viert hij de jaarwisseling met Viktoria Varga, die hij begin dit jaar ten huwelijk vroeg.

Voor Rafael Nadal is 2022 al begonnen, want de 35-jarige Spanjaard is al gearriveerd in Melbourne. Daar begint op maandag 17 januari de Australian Open, zonder Roger Federer en zeer waarschijnlijk ook zonder Novak Djokovic. Wordt Nadal dan de eerste tennisser die op 21 Grand Slams komt?

Gianluigi Buffon wordt op 28 januari 44 jaar, maar de keeper uit Carrara weet niet van ophouden. Afgelopen zomer keerde hij terug bij Parma, de club waarvoor hij in november 1995 zijn profdebuut maakte. Parma staat halverwege het seizoen dertiende in de Serie B, maar Buffon zei vorige week nog wel open te staan voor een avontuur in Mexico of de Verenigde Staten.

Marten de Roon is nooit te beroerd om even terug te blikken. ,,Wat een jaar, hè? Voor het geval je nog de kracht hebt om nog een samenvatting van 2021 te lezen, hier komt ‘ie. Ik weet dat het voor veel mensen niet gemakkelijk is geweest, maar ik wil even stilstaan ​​bij de positieve punten. De manier waarop Atalanta het afgelopen jaar heeft gepresteerd, is iets waar ik erg trots op ben. Het is logisch dat het opnieuw verliezen van de Coppa Italia-finale zwaar was, maar ik weet dat ons hoogtepunt nog moet komen. Dus kom maar op met 2022 en geniet van een geweldige jaarwisseling met je dierbaren”, schrijft de 30-jarige middenvelder uit Hendrik-Ido-Ambacht.

De Zwitserse international Lia Wälti (28) van Arsenal genoot tijdens de winterstop van de zon in Australië, waar ze samen met haar vriendin en teamgenote Caitlin Foord vooral op het strand lag. Arsenal hervat op 9 januari de jacht op de titel in de FA Women's Super League.

Arno Kamminga kan terugblikken op een mooi jaar. Op de Spelen in Tokio pakte hij een zilveren medaille op de 100- en 200 meter schoolslag. ,,Veel liefde voor iedereen die onderdeel is geweest van deze bijzondere reis. Ik had het zonder jullie niet gekund.”

2021 was voor Virgil van Dijk het jaar van zijn comeback. Het EK kwam helaas voor de verdediger uit Breda net te vroeg, maar de afgelopen vijf maanden liet hij bij Liverpool zien nog altijd een speler van wereldklasse te zijn. Bovendien plaatste hij zich in november met Oranje voor het WK 2022 in Qatar, wat op 31-jarige leeftijd dan toch echt zijn eerste eindtoernooi moet gaan worden.

