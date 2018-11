‘Gelijkspel past een beetje bij het jaar dat we beleven’

Duitsland werd op het WK in Rusland al in de groepsfase uitgeschakeld. De wereldkampioen kwam in de Nations League niet verder dan twee punten en moet zelfs vrezen dat het op 2 december tijdens de loting voor het kwalificatietoernooi voor het EK van 2020 geen groepshoofd is. ,,Laten we maar hopen dat Portugal van Polen wint”, besefte Löw. ,,Anders dreigt een zware loting.”