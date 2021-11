Gelijkspel in derby van Milaan door penalty Calhanoglu en eigen goal De Vrij

Napoli morst punten met foto Maradona op shirt, maar blijft ongeslagen in Serie A

Napoli is er in de Serie A niet in geslaagd te winnen van Hellas Verona. De koploper bleef in eigen stadion steken op 1-1, maar blijft zo wel ongeslagen in de Italiaanse competitie. Napoli speelde met speciale shirts ter ere van clublegende Diego Maradona. De beeltenis van de Argentijnse legende is als een soort vingerafdruk op de voorzijde van het shirt geplaatst.

