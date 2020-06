Gelijk weer blessurezorgen Real Madrid: Ramos en Carvajal vallen uit

Carvajal bleef na rust achter in de kleedkamer met een verstuikte enkel, aanvoerder Ramos ging na een uur naar de kant vanwege fysieke klachten.



Hazard, de Belg die eind februari een scheurtje in zijn rechterenkel opliep en in de Verenigde Staten geopereerd moest worden, liet zich ook na ruim 60 minuten voetballen vervangen. Dat was volgens de trainer van Real Madrid uit voorzorg. ,,We wisten dat Eden een beetje ritme mist. Het was even schrikken toen hij in de eerste helft een tik kreeg, maar dat hoort bij voetbal. In de rust zei Eden dat het prima ging", aldus Zidane. ,,We zijn blij met wat hij heeft laten zien." De Belg, vorig jaar voor 100 miljoen euro overgekomen van Chelsea, gaf de assist bij de 2-0 van Ramos.



Asensio, die in de voorbereiding een zware knieblessure opliep, bleef op de bank. ,,Vandaag speelde Marco niet, maar er komen nog heel veel wedstrijden aan", aldus Zidane, die donderdag met zijn ploeg in de Spaanse competitie tegen Valencia speelt.