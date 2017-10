Gele kaarten kwijtgescholden voor play-offs Peru met Nieuw-Zeeland

Van der Poel blikvanger selectie EK veldrijden

12:28 Bondscoach Gerben de Knegt heeft maandag de namen bekendgemaakt die Nederland succes moeten brengen op het Europees kampioenschap veldrijden. Mathieu van der Poel is de grote favoriet bij de mannen. De veelwinnaar uit Hoogerheide is de blikvanger in de selectie.