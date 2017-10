Gekwetste Vettel wil Ferrari beschermen

,,Het is logisch dat je kritisch bent, zeker als het even niet goed gaat, dat hoort bij de baan. Uiteraard hebben we in de laatste twee Grands Prix betrouwbaarheidsproblemen gehad, maar zo gaat dat soms", zegt de Duitser bij Sky Sports.

,,Uiteraard doet dit pijn en is iedereen teleurgesteld. Maar we moeten onszelf nu oppakken, wat uitrusten en volgas gaan in de laatste vier races. Dan zien we wel wat er nog mogelijk is", aldus Vettel, die aangeeft dat een achterstand van 59 punten wel erg groot is. ,,We hebben het niet meer in eigen hand, maar we worden wel elke races sterker. We zijn verder gekomen dan iedereen vooraf had verwacht. Maar vandaag is niet een dag om naar het positieve te kijken."