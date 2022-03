Gekkig en geniaal gaan samen bij Hermès, dat maakt het soms lastig voor Dinja van Liere

Het dressuurpubliek in de Brabanthallen hield de adem in. Dinja van Liere had zichtbaar moeite om haar paard onder controle te houden aan het begin van de kür op muziek. Zou de jury, net als twee weken geleden in Doha, ingrijpen en de proef afblazen? Zover kwam het niet. Hermès kalmeerde en liet daarna toch nog zijn klasse zien. Maar meer dan een twaalfde plaats (op vijftien deelnemers) zat er niet in in de wereldbekerwedstrijd tijdens The Dutch Masters-Indoor Brabant.

Bestuursvoorzitter Anky van Grunsven had aan de vooravond de amazone uit Uden naar voren geschoven als het nieuwe boegbeeld van de Nederlandse dressuur. Iemand die de sport nodig heeft. Hermès leest geen kranten dus daarvan kon de hengst niet van slag zijn. En zijn berijdster zei ook geen extra druk te voelen. ,,Het is een eer dat ze dat zegt. Ik moet het nog wel bewijzen, voorlopig ben ik nog geen Anky.”

Administratieve blunder

2021 was voor de 31-jarige Udense én voor Hermès het jaar van de doorbraak. De combinatie verdiende zelfs een olympisch ticket. Maar door een administratieve blunder ging dat feest niet door. Hermès bleek opeens volgens zijn paspoort Duitser te zijn en mocht niet voor Nederland uitkomen in Tokio. Die fout, waarvan een stagiair bij de internationale paardensportfederatie FEI de schuld kreeg, werd niet tijdig teruggedraaid. Van Liere mocht alsnog naar de Spelen, als reserve met haar tweede paard Haute Couture.

2022 moet voor aanstormend talent Van Liere het jaar van de bevestiging worden, maar dat wil nog niet zo lukken. In Doha ging het mis en zaterdagmiddag in de Brabanthallen werd het een uitvoering met horten en stoten. Terwijl het weekeinde nog wel zo goed begonnen was met een vierde plaats in de verkorte Grand Prix op vrijdag.

Gillende kinderen

,,In Doha stonden er bij het inrijden allemaal paarden naast hem in de paddock. Dan is hij een beetje afgeleid”, legde Van Liere uit. ,,Daarna moesten we van buiten naar binnen voor de proef. Ik denk dat hij schrok van het felle kunstlicht. Hij vond het eng, blokkeerde. Het is een dier, die heeft ook een eigen mening. In Doha waren ook heel veel kinderen aan het gillen en rennen op de tribunes. Dat is best moeilijk. Het publiek hier weet wel dat je rustig moet zijn met paarden.”

Hermès, doorgebroken in coronatijd met weinig of geen toeschouwers bij wedstrijden, moet kennelijk nog wennen aan mensenmassa’s. ,,Bij het losrijden stond er ook al meer publiek dan vrijdag. Hij bouwt dan een soort spanning op. Dat kwam er in de ring effe uit”, analyseerde Van Liere waar het mis ging. ,,Hij is heel extrovert, dus laat hij het meteen aan iedereen zien. Ik was heel blij dat hij weer ontspande en ik het vertrouwen terug kreeg met hem. Daarna is ie gewoon weer grandioos. Hij is zoals hij is. Soms een beetje gekkig en soms geniaal.”

Van Liere kan niet meer op twee paarden wedden. Eigenaar Joop van Uytert heeft Haute Couture in december verkocht naar Amerika. ,,Ja, zo gaat dat. Soms moet er iets verkocht worden om juist een ander paard te kunnen houden”, is Van Liere realistisch. ,,Twee toppaarden was super luxe. Hermès blijft in elk geval tot de Spelen van Parijs in 2024. Tuurlijk is het voor mij nog een droom om op de Olympische Spelen te rijden, dat blijft staan.”