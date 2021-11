Geïrriteerde Van Barneveld laat grote onbekende kansloos op Grand Slam of Darts

Raymond van Barneveld heeft zijn eerste zege op de Grand Slam of Darts te pakken. De Hagenaar was in zijn tweede duel in de groepsfase veel te sterk voor Joe Davis. De 24-jarige Engelsman, verliezend finalist van het laatste Jeugd WK, boog met 5-0.

Van Barneveld begon zaterdagavond met een nederlaag aan het majortoernooi in Wolverhampton. In een spannende partij met Michael Smith was de 54-jarige Hagenaar dicht bij de overwinning, maar verloor uiteindelijk met 4-5 in legs. Winst in zijn tweede duel was dus een vereiste.

,,Joe Davis, ik ken hem verder niet", zei Van Barneveld voor de wedstrijd bij RTL over zijn tegenstander. ,,Hij pakte gisteren een leg tegen Gary Anderson, maar ik weet niet wat zijn gemiddelde was. Daar kan ik ook veel mee. Ik wil winnen en het liefst zo dik mogelijk. Dan moet Smith van Anderson winnen en kan ik het met hem uit gaan maken in een onderling duel.”

Van Barneveld begon zijn partij tegen Davis moeizaam en de Engelsman kreeg zelfs twee kansen op een break. Die kwam er niet en Barney bouwde zijn voorsprong vervolgens eenvoudig uit. Davis, die kampt met een tenniselleboog, kwam niet verder dan een gemiddelde van 73.04. Van Barneveld gooide 94.64.

,,Ik moest het toch nog maar even doen", aldus Barney na de wedstrijd bij RTL. ,,Als hij die eerst leg pakt, wordt het een andere wedstrijd, komt er bij mij irritatie en dan weet ik niet wat er gebeurt. Die irritatie was er toch wel, want tijdens het ingooien ging het veel beter dan tijdens de wedstrijd.”

Van zijn tegenstander was de vijfvoudig wereldkampioen niet onder de indruk. ,,Die finaleplek op het Jeugd WK is meer dan een jaar geleden, daarna is er van alles gebeurd in het leven van die jongen. Hij heeft een blessure en veel last. Hij staat hier, maar met alle respect...”

Michael van Gerwen komt later vanavond in actie. De 32-jarige Vlijmenaar treft in zijn tweede groepswedstrijd Joe Cullen. Van Gerwen maakte zaterdagavond korte metten met Lisa Ashton. Met uitstekend spel (gemiddelde van 105+) zegevierde hij binnen tien minuten met 5-0 in legs. Cullen rekende af met John Henderson. Ook hij deed dat met 5-0. Henderson was zondagavond te sterk voor Ashton: 5-2.

Programma en uitslagen



Mike De Decker - Fallon Sherrock (groep E)

Jose de Sousa - Mensur Suljovic (groep F)

Gary Anderson - Michael Smith (groep H)

Peter Wright - Gabriel Clemens (groep E)

Michael van Gerwen - Joe Cullen (groep G)

Nathan Rafferty 5-2 Martin Schindler (groep A)

Gerwyn Price 5-0 Krzysztof Ratajski (groep A)

Mervyn King v Rusty 5-4 Jake Rodriguez (groep B)

Jonny Clayton 5-3 Bradley Brooks (groep B)

James Wade 5-2 Boris Krcmar (groep C)

Rob Cross 5-3 Jim Williams (groep C)

Stephen Bunting 5-3 Chris Dobey (groep D)

Ryan Joyce 5-1 Rowby-John Rodriguez (groep D)

John Henderson 5-2 Lisa Ashton (groep G)

Luke Humphries 5-3 Matt Campbell (groep F)

Raymond van Barneveld 5-0 Joe Davis (groep H)

