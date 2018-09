Geïrriteerde Messi lijdt met Barça wéér puntenverlies

Ernesto Valverde kreeg in de aanloop naar het thuisduel met Bilbao de nodige kritiek te verduren in de Spaanse media. Het roulatiesysteem van de coach van Barça zou de aanleiding zijn geweest voor het puntenverlies tegen zowel Girona CF al Leganés.



De 54-jarige oefenmeester trok zich echter niets aan van die kritiek, zo bleek uit de opstelling vandaag. Zowel Lionel Messi als Sergio Busquets begonnen, tot onvrede van het publiek, op de bank. Gerard Piqué, die schuldig was aan tegendoelpunten in beide zeperds, kreeg wél een basisplaats toebedeeld.