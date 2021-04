‘Geïrriteerd’ Dortmund voelt zich benadeeld: ‘Maar we zijn nog niet klaar’

VideoBorussia Dortmund verlaat Manchester met een slecht gevoel. De Duitse topclub was in de eerste kwartfinale van de Champions League bij Manchester City dicht bij een goed resultaat, maar in de laatste minuut van de reguliere speeltijd ging het nog mis: 2-1.

Dortmund baalde vooral van de afgekeurde treffer van Jude Bellingham in de eerste helft. De Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan dacht dat de jonge middenvelder een overtreding maakte op doelman Ederson, maar daarvan bleek geen sprake.

,,We zijn geïrriteerd”, zei aanvoerder Marco Reus, die in de 84ste minuut voor de 1-1 zorgde. ,,We hadden zelf het tweede doelpunt ook niet weg mogen geven. We waren even niet bij de les en Manchester liet direct zien hoe goed ze zijn. Al met al denk ik dat we een geweldige prestatie hebben neergezet. Het is jammer dat dit gevecht, de energie en de passie die we op het veld brachten, niet is beloond.”

Volledig scherm Jude Bellingham. © EPA

Trainer Edin Terzic was strijdbaar. ,,Josep Guardiola had een paar mooie woorden voor me”, zei hij over zijn collega van Manchester City. ,,Maar we zijn nog niet klaar. Over acht dagen zien we elkaar weer. Eigenlijk zijn we pas halverwege. We gaan alles in het werk stellen om alsnog de halve finales te halen.”

Guardiola, die met Manchester City de Engelse titel voor het grijpen heeft, zei: ,,In de eerste helft waren we aan de bal niet slim genoeg. De tweede helft was veel beter en we kregen, bij een stand van 1-0, twee of drie goede kansen om verder uit te lopen. Borussia Dortmund speelt al jaren in de Champions League en heeft veel ervaring. Zij weten wat wordt gevraagd in dit soort wedstrijden. We gaan volgende week naar Duitsland toe om zelf te scoren.”

