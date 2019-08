Gehavend PSG klopt FC Metz na korte staking

Paris SG, dat op negen punten uit vier duels kwam, speelde opnieuw zonder Neymar. De Braziliaanse aanvaller wil weg uit Frankrijk en zou het liefst naar FC Barcelona willen terugkeren. PSG eist echter een hoge afkoopsom voor Neymar, die in 2017 met een transfersom van 222 miljoen euro de duurste voetballer van de wereld werd. Ook Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Julian Draxler, Ander Herrera, Abdou Diallo en Thilo Kehrer ontbraken.



De arbitrage legde het duel in Metz in de twintigste minuut stil wegens beledigende teksten op spandoeken die door aanhangers van Metz werden getoond. De spelers verlieten het veld, maar na een korte pauze kon de wedstrijd worden hervat.



Eerder deze maand deden zich soortgelijke incidenten voor in het Franse profvoetbal. Voor dit seizoen heeft de arbitrage de opdracht gekregen om duels meteen te onderbreken als er kwetsende uitingen in het stadion te zien of te horen zijn, met name van homofobe aard.