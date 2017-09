Gehavend Feyenoord krijgt koude douche bij Napoli

Na de kansloos verloren openingswedstrijd in de Champions League tegen Manchester City (0-4) zeiden de Feyenoorders nog dat ze een wijze les hadden geleerd. Zo snel op achterstand komen, dat mocht niet meer gebeuren. Toch ging het ook in het Stadio San Paolo, dat amper voor de helft gevuld was, al in de openingsfase mis. Jens Toornstra verspeelde de bal op eigen helft, Sofyan Amrabat greep te laat in en Lorenzo Insigne schoof de bal vervolgens strak in de hoek langs keeper Brad Jones (1-0). Meteen sloeg de paniek weer toe bij Feyenoord, dat van Napoli weliswaar veel de bal mocht hebben, maar amper lef en creativiteit toonde. Steeds ging de bal weer terug naar achteren, naar Jones die ook al zo'n weifelende indruk maakte.

Geblesseerde sleutelspelers Natuurlijk waren er verzachtende argumenten te bedenken voor de manier waarop Feyenoord zich naar weer een zware nederlaag liet spelen. Van Bronckhorst miste geblesseerde sleutelspelers als Nicolai Jørgensen en Eric Botteghin. Kort voor de aftrap haakte ook nog Jan-Arie van der Heijden af, waardoor het centrale verdedigingsduo bestond uit Jeremiah St. Juste en Renato Tapia, die dit seizoen nog geen enkele keer in actie was gekomen. Feyenoord mocht tot aan de rust nog hopen op een stuntje, omdat Napoli niet al te geïnspireerd oogde en het na de vroege openingstreffer rustig aan deed. De tweede helft was echter amper vier minuten oud toen rechtsback Kevin Diks de bal te kort terugspeelde op Jones. Dries Mertens strafte die blunder genadeloos af (2-0). Feyenoord kreeg een uitgelezen kans op de aansluitingstreffer toen de scheidsrechter een strafschop zag in een duikeling van Berghuis. Net als zaterdag tegen NAC faalde Feyenoord echter vanaf elf meter, dit keer via Toornstra. Twee minuten later besliste José Callejón de wedstrijd aan de andere kant. In blessuretijd deed Amrabat nog iets terug met de 3-1.

De wedstrijd is zo'n beetje gedaan. Feyenoord heeft het geprobeerd, maar kreeg telkens de deksel op de neus. Napoli vindt het wel best zo . De eerste drie punten in de poule zijn in de tas.

Feyenoord staat vanavond opnieuw voor een zware opgave in de Champions League. De landskampioen neemt het in Napels op tegen Napoli, de ongeslagen koploper van de Serie A. Zowel Feyenoord als Napoli ging twee weken geleden onderuit tijdens de eerste speelronde van de groepsfase.



De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst was na een dramatische start in de eigen Kuip kansloos tegen Manchester City (0-4). De lichtblauwe formatie uit Napels moest in Oekraïne met 2-1 buigen voor Sjachtar Donetsk. Feyenoord mist in Stadio San Paolo niet alleen de al langer geblesseerde spits Nicolai Jørgensen, maar ook verdediger Eric Botteghin. De Braziliaan hield een zware knieblessure over aan de verloren thuiswedstrijd zaterdag in de competitie tegen NAC Breda (0-2).



Supporters van Feyenoord zijn niet welkom in het stadion waar Diego Maradona zo'n dertig jaar geleden zo vaak werd bejubeld. Hoewel ze geen kaartje mochten kopen voor de wedstrijd, zijn vele tientallen Rotterdamse fans naar Napels gereisd. Feyenoord heeft hen dringend verzocht niet naar het stadion te komen.