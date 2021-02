Gefrustreerde Pliskova uitgeschakeld in Australian Open

Video Ook zo geschrok­ken van de sneeuw? NAC-middenvel­der Yassine Azzagari leert hoe je moet omgaan met gladheid

12 februari GOES - We zijn het niet meer gewend. Rijden door de sneeuw. En hoewel de meeste wegen inmiddels schoon zijn, is het in sommige polders nog glibberen en glijden. Maar hoe voorkom je zo’n glijpartij eigenlijk. Rij-instructeur Erik Berrevoets van rijopleider Dek in Goes en NAC-voetballer Yassine Azzagari zoeken het samen uit.