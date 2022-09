Gefrustreerde Nick Kyrgios smijt met rackets na verloren kwartfinale: ‘Gevoel dat ik mensen in de steek heb gelaten’

met videoKaren Chatsjanov heeft voor het eerst de halve finales bereikt op een grandslamtoernooi. De Russische nummer 27 van de plaatsingslijst versloeg op de US Open in een lange vijfsetter Nick Kyrgios, de Australiër die inmiddels als favoriet werd gezien. De setstanden waren 7-5 4-6 7-5 6-7 (3) 6-4.

De 26-jarige Chatsjanov gaat strijden met de Noor Casper Ruud om een plaats in de finale van het laatste grandslamtoernooi van dit jaar. Kyrgios, als 23ste geplaatst en afgelopen zomer finalist op Wimbledon, had in de vorige ronde nog de Russische titelverdediger Daniil Medvedev verslagen.

Volledig scherm Nick Kyrgios smijt woedend zijn racket stuk. © REUTERS

Chatsjanov was de beste op de beslissende momenten. Zo redde hij zich zeven keer bij de negen breakpoints tegen, vaak dankzij zijn snoeiharde opslag. ,,Het was een knettergekke partij, zoals ik verwacht had”, zei de Rus, die het publiek niet mee had. ,,Ik ben altijd klaar om te rennen en te knokken, om vijf sets te spelen. We hebben er weer een partij van bijna 4 uur opzitten. Dat is ook de enige manier om Nick te verslaan, denk ik.”

Kyrgios, bekend om zijn temperament en de druk die hij zijn tegenstander oplegt, begon opmerkelijk slap aan de partij en zag Chatsjanov met een perfecte lob de eerste set pakken. De Australiër, de tennisser met de meeste zeges op zak sinds juni, liet zich behandelen aan zijn linkerknie en leek met zijn opmerking niet te kunnen lopen te hinten op een opgave. Maar dankzij een break pakte hij de tweede set en zijn stemming leek omgeslagen.

Chatsjanov won de derde set, Kyrgios de vierde na een tiebreak. Maar de Australiër startte de vijfde en beslissende set met opslagverlies. Het was de inleiding voor een pijnlijke nederlaag, die Kyrgios enkele rackets deed vernielen. ,,Ik heb het gevoel dat ik nu zo veel mensen in de steek heb gelaten”, zei de verliezer, die zich ‘geruïneerd’ voelde. ,,De grandslamtoernooien zijn de enige die echt tellen. Ik heb het gevoel dat ik weer helemaal opnieuw moet beginnen.”

Vrouwen

Française Caroline Garcia heeft zich geplaatst voor de halve finales op de US Open. Dat deed ze door de Amerikaanse tiener Coco Gauff in twee sets te verslaan: 6-3 6-4. Garcia trad daarmee in de voetsporen van Amélie Mauresmo en Mary Pierce, de enige andere Franse tennissters die in de moderne tijd tot de laatste vier in New York doordrongen.

Voor de 28-jarige Garcia is het de eerste keer dat ze op een grandslamtoernooi de halve finales bereikt. In de vijf partijen die ze tot nu toe in New York speelde stond ze nog geen set af. Voor een plek in de eindstrijd moet ze eerst nog afrekenen met Ons Jabeur, de Tunesische die afgelopen zomer in de finale stond op Wimbledon. Jabeur versloeg in haar kwartfinale de Australische Ajla Tomljanovic, eveneens in twee sets: 6-4 7-6 (4).

Volledig scherm Karen Chatsjanov. © AP