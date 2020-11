Gefrustreerd PSG ook onderuit bij Leipzig

Wellens na nieuw succes: ‘Hele dag indruk dat Van Baarle de sterkste was’

4 november Tim Wellens had al een dagzege binnen in de Ronde van Spanje, maar de rasaanvaller van Lotto Soudal bezorgde zijn ploeg in de veertiende etappe een nieuwe overwinning. De 29-jarige Belg verschalkte in Ourense zijn vijf medevluchters. ,,Het was niet makkelijk om te winnen”, aldus Wellens. ,,De renners vooraan waren allemaal sterk.”