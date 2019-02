Geen vervolging Ribéry om 'golden steakgate'

Een belediging kan alleen strafrechtelijk vervolgd worden als deze tegen een specifiek persoon gericht is. Dat is volgens de verklaring van het openbaar aanklager echter niet het geval bij de grove teksten van Ribéry.

De aanleiding van de hele rel was een video die Ribéry op Instagram had geplaatst. Daarin krijgt hij in een restaurant in Dubai een met goud belegde steak voorgeschoteld door de beroemde Turkse kok Salt Bae. Dat bericht leidde tot een stroom aan verwensingen op Twitter aan zijn adres en ook aan zijn hoogzwangere vrouw, zijn moeder en zijn kind. De voetballer van Bayern schold echter net zo hard terug. Hoewel Bayern het verdedigde dat Ribéry opkwam voor zijn familie, legde de club de Fransman een hoge boete op voor de scheldkanonnade.