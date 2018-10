Geen Verthongen en Dele Alli tegen PSV, Eriksen wel fit

De middenvelder is net hersteld van een dijbeenblessure en kwam zaterdag in de competitiewedstrijd tegen West Ham United als invaller binnen de lijnen. ,,Christian is fit en kan spelen. We zullen morgen zien of dat vanaf het begin is of mogelijk als invaller’', aldus de Argentijnse coach van de Londenaren voor aanvang van de laatste training van zijn ploeg in het Philips-stadion.