Geen spoortje twijfel en beter dan ooit: tegen deze Novak Djokovic is zelfs nummer 1 Carlos Alcaraz de underdog

Met video's Raemon Sluiter en Elina Svitolina zien Wimbledon-sprook­je eindigen, Vondrouso­va treft Jabeur in finale

Elina Svitolina is er niet in geslaagd om door te dringen tot de finale van Wimbledon. De pupil van coach Raemon Sluiter ging in twee sets onderuit tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova: 3-6, 3-6. De met een wildcard toegelaten Svitolina, die dit voorjaar haar rentree maakte na moeder te zijn geworden, zorgde in de kwartfinale nog voor een stunt door nummer één van de wereld Iga Swiatek uit te schakelen.