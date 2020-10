Geen schorsing voor Pickford na charge op knie Van Dijk

Tannane riskeert tuchtzaak voor ‘maf­kees’-uitbar­sting tegen arbiter Martens

12:37 Oussama Tannane riskeert een tuchtzaak voor zijn verbale uitspatting in het duel van Vitesse met ADO Den Haag. Arbiter Martens kan nog rapport opmaken bij de KNVB over de uitval van de schaduwspits van de Arnhemse club, nadat hij de rode kaart had uitgedeeld. De tuchtcommissie beslist dan of er een strafzaak volgt.