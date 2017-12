'Geen Russen in Pyeongchang? Ik moet het allemaal nog zien'

Door Arjan Schouten Natuurlijk is de uitsluiting van de Russen binnen de in Collalbo trainende Lotto-Jumbo schaatsploeg het gesprek van de dag. Hein Otterspeer las gisteravond het bericht op zijn telefoon en dacht aanvankelijk: ,,Zo, dat gaat serieus pijn doen bij die gasten.’’ Tot de sprinter onderaan het nieuwsbericht de passage las over een mogelijke Russische ontsnappingsroute naar de Winterspelen onder een neutrale vlag. ,,Dan denk je toch: oké, dan moet ik het allemaal eerst nog maar zien’’, aldus Otterspeer.

Een speciaal panel werkt komende tijd aan een lijst van Russische sporters die ‘neutraal’ naar Pyeongchang mogen in februari. Voorwaarde is dat deze atleten nooit geschorst zijn. Pavel Koelizjnikov testte in zijn jeugd positief en ook Joeskov zat twee jaar aan de kant. ,,Er wordt nu veel gespeculeerd over hoe en wat. Een ‘hot item’ is het hier. En normaal gesproken kunnen die gasten er natuurlijk niet bij zijn’’, denkt Otterspeer, die echter twijfels houdt. ,,Er zitten wat mij betreft een hoop haken en ogen aan. Er staat nog niets concreets nu. Volgens mij leven die gasten nu net zo goed in onzekerheid of ze mogen of niet. Maar goed, laat ik eerst maar eens zelf zorgen dat ik naar de Spelen mag…’’