Geen nieuwe opsteker voor Koeman en De Jong: Suárez schiet Atlético naar zege

De voorsprong van koploper Atlético was de laatste weken steeds kleiner geworden, want waar de ploeg van Diego Simeone punten liet liggen, daar bleef het Barcelona van Koeman bijna alles maar winnen. Tot woensdagavond was het gat nog maar drie punten, al had Atlético nog wel een wedstrijd tegoed.



Die wedstrijd werd woensdagavond gespeeld in het Wanda Metropolitano en resulteerde uiteindelijk in een uiterst moeizame zege voor de Spaanse koploper. Iker Muniain zorgde na 21 minuten namelijk nog voor een 0-1 voorsprong voor de bezoekers uit Bilbao. Simeone en consorten moesten dus wederom vol aan de bak om niet weer tegen puntenverlies aan te lopen.



Zover kwam het echter niet. Atlético Madrid heeft namelijk enorme wapens in huis. Een van die wapens heet Marcos Llorente, die de laatste tijd weergaloos in vorm steekt. De 26-jarige Spanjaard sloeg ook tegen Athletic Bilbao weer toe. Llorente zorgde op slag van rust voor de 1-1.