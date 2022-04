Geen Nederlandse arbiter bij EK voetbal voor vrouwen, wel uit Venezuela

Zondag 5A Wedstrijd De Schut­ters-TPO na vijf seconden gestaakt: trainer moet invallen en raakt gelijk gebles­seerd

Voordat de bal goed en wel rolde bij het duel tussen De Schutters en TPO, was de scheidsrechter al genoodzaakt om het duel te staken. TPO was met een minimaal aantal spelers (zeven) naar Stampersgat gekomen en bij de eerste de beste bal richting de ingevallen trainer Tijs van Bragt schoot het in zijn hamstring. HSC'28 won bij titelkandidaat Neerlandia’31.

