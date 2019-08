Geen halve finale Van Barneveld-Van Gerwen na nederlaag Barney

Barney had zich met een eenvoudige zege (hij gooide liefst 106 gemiddeld) op Nieuw-Zeelander Haupai Puha geplaatst voor de kwartfinales, maar had het tegen de als eerste geplaatste Wright een stuk lastiger. Alles ging met de darts mee, tot de twee een 5-5 stand bereikten. De Nederlander miste zijn kans om weer op voorsprong te komen en daar maakte titelverdediger Snakebite dankbaar gebruik van. De Schot bleef zijn eigen legs houden en zo werd Van Barneveld, net als een week eerder in Brisbane, uitgeschakeld in de kwartfinales.



Daarna was het de beurt aan Van Gerwen en Anderson. De Schotse routinier mocht beginnen met gooien, maar startte de partij matig en zo nam Mighty Mike meteen het voortouw. Anderson kon deze achterstand in het restant van de partij niet meer rechtbreien en zo won Van Gerwen met 8-6. Dat deed hij met een gemiddelde van net boven de 100 en een uitgooipercentage van zo'n 31%.



Als beide Nederlanders hadden gewonnen, hadden de twee elkaar vanmiddag getroffen in de halve finales. In plaats daarvan speelt Van Gerwen nu tegen Wright. De andere halve eindstrijd gaat tussen Rob Cross en Daryl Gurney. De vier hoogstgeplaatste spelers zitten nog in het toernooi.