Geen GP op Zandvoort, maar demonstratie in Assen voor Nyck de Vries: ‘Ik kijk ernaar uit’

Het is een schrale troost voor de 28-jarige coureur, die later deze maand het liefst zijn opwachting had willen maken in de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De Vries reed dit jaar tien races voor het Formule 1-team van AlphaTauri, maar kende weinig successen. Hij wist geen enkel WK-punt te veroveren en werd vorige maand op straat gezet. Bij het zusterteam van Red Bull Racing werd Daniel Ricciardo zijn vervanger.

Ondanks alles heeft De Vries zin in zijn officieuze rentree op het circuit. ,,JACK’S Racing Day is één van de meest diverse en toegankelijke race-events van Europa. Het is prachtig om te zien dat onze sport zo leeft in Nederland. Ik kijk ernaar uit om iedereen in Assen te zien!", aldus de voormalig Formule 2-kampioen, die de ‘tienduizenden fans’ tijdens zijn demonstratie volgens de organisatie ook zal trakteren op ‘donuts'.

Over De Vries’ volgende stappen is nog niet veel bekend. Hij zou kunnen terugkeren naar het langeafstandsracen, maar ook een comeback kunnen maken in de Formule E. In die elektrische klasse werd hij in 2021 al eens wereldkampioen.

