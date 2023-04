Geen gokreclame meer op shirts van clubs in Premier League

Rugnummer 14, geen rijbewijs en WK-kan­sen: het verhaal achter Oran­je-de­buut van Wieke Kaptein (17)

Elf jaar was ze toen de Nederlandse voetbalsters Europees kampioen werden in 2017. En het shirt waarin ze debuteerde met nummer 14 achterop, associeerde ze eerder met Jackie Groenen dan met Johan Cruijff. Het grote publiek maakte gisteren voor het eerst kennis met Wieke Kaptein, de 17-jarige debutant bij de Oranjevrouwen. ,,Ze is een soort veulen.”