Geen Clásico in finale Supercopa: Bilbao verrast Real

Spaanse media vol lof over ‘hoofdrol­spe­ler’ Frenkie de Jong: ‘Hij is nu beter dan bij Ajax’

14 januari Frenkie de Jong was gisteren een van de uitblinkers bij FC Barcelona, terwijl hij ook bij enkele mindere momenten betrokken was. Toch waren de Spaanse kranten unaniem positief over de prestatie van de Nederlander in de wedstrijd tegen Real Sociedad om een finaleplek in de strijd om de Supercopa, die door Barça gewonnen werd na het nemen van strafschoppen.