Geen Champions League voor Ronaldo en co: UEFA wil geen clubs uit Saoedi-Arabië in Europa

Voetbalpod­cast | ‘PSV en Feyenoord kunnen nu een inhaalslag maken op Ajax’

Het was feest in Eindhoven. Eindelijk kwalificeerde PSV zich via de voorrondes voor de Champions League. In de AD Voetbalpodcast bespreken Sjoerd Mossou en Etienne Verhoeff de wedstrijd tegen de Rangers en vooral de gevolgen voor de eredivisie. Ook de blessures van Memphis, Sven Mislintat en de kansen van AZ vanavond passeren de revue.