Geen aankopen deze winter voor amper scorend Manchester City, Guardiola lovend over concurrent Aké

Verbeek ergert zich kapot aan slaapkop Burgzorg: ‘Win je de oorlog niet mee’

20 december Delano Burgzorg was vandaag met een doelpunt in Heerenveen belangrijk voor Heracles, dat eindelijk weer eens een uitwedstrijd won (1-2). Maar Gertjan Verbeek had geen goed woord over voor de aanvaller, die voor de camera van FOX Sports vertelde dat hij weer te laat was gekomen. ,,Wat een koekenbakker.’’