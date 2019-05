Geëmotioneerde Godin verlaat Atlético na negen jaar

De 33-jarige Godin eindigde in zijn laatste seizoen met Atlético op de tweede plaats in La Liga. In de Champions League werd het in de achtste finales uitgeschakeld door Juventus.



Godin kwam in 2010 over van Villarreal en speelde sindsdien 387 wedstrijden voor Atlético. In 2014 maakte hij met een kopbal de gelijkmaker in de kampioenswedstrijd bij FC Barcelona (1-1). Door dat punt werd de tweede club uit Madrid voor het eerst sinds achttien jaar weer kampioen.



In de competitie scoorde Godin dit seizoen 3 keer in 28 wedstrijden. Er staan nog twee duels op het programma. Waar de Uruguayaan volgend jaar voetbalt is niet bekend. Hij zou dicht bij een akkoord zijn met Internazionale.