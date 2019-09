Geëmotioneerde Gasly: Ik ben nog helemaal niet klaar om op deze leeftijd vrienden te verliezen

De Fransman zag een dag eerder zijn goede vriend Hubert verongelukken in de Formule 2-race. ,,We zijn kamergenoten geweest. We hebben in het zelfde huis gewoond. Zes jaar in dezelfde kamer. We zijn klasgenoten geweest. Van mijn dertiende tot aan mijn zestiende”, vertelt de Toro Rosso-coureur.