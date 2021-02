Geeft Frank de Boer ‘het laatste zetje’ voor Jeremie Frimpong?

WK afstanden De Jong onttroont Sábliková op 3 kilometer, brons voor Schouten

11 februari Antoinette de Jong heeft in Thialf achter gesloten deuren de wereldtitel op de 3000 meter veroverd. De 25-jarige schaatsster van Team Jumbo-Visma finishte in de achtste rit in een tijd van 3.58,47 minuten.