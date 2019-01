Gedachten bij EK shorttrack zijn #voorsjinkie

Door Lisette van der Geest



Nabij de ingang hangt een lach. Een guitige lach, boven een kin die brutaal de hoogte in wijst. In Sportboulevard Dordrecht is Sjinkie Knegt vrijdag gewoon aanwezig. Op beeld, welteverstaan.



De eerste dag is steevast de saaiste dag van de EK shorttrack. Er wordt nog geen titel vergeven, het draait louter om kwalificatie voor de volgende ronde. Het is de dag waarop bondscoach Jeroen Otter doorgaans weinig uit te leggen heeft. Simpelweg omdat de noodzaak dan ontbreekt. Maar deze vrijdag is alles anders. Vandaag draait het om de man die bijna 250 kilometer verderop in een ziekenhuis ligt. Zonder guitige lach. Met een door blaren gezwollen gezicht.