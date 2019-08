Gebroken linkerhand houdt Neto weken aan de kant

Na de operatie kan de medische staf van Barcelona pas bepalen hoe lang Neto precies nodig heeft om te herstellen. Hij staat in ieder geval de eerste weken van het seizoen aan de kant. In principe is de Braziliaan tweede keus, achter Marc-André ter Stegen.



De 30-jarige keeper, die vorig jaar zijn debuut maakte voor de nationale ploeg, kreeg in de eerste vier oefenwedstrijden tijdens de voorbereiding speeltijd van trainer Ernesto Valverde. Neto is gehaald als vervanger van de vertrokken reservekeeper Jasper Cillessen, die juist de omgekeerde weg bewandelde en naar Valencia verhuisde.



Barcelona trapt het seizoen vrijdag in het Baskenland af tegen Athletic Bilbao, waartegen Frenkie de Jong mogelijk zijn officiële debuut kan maken.